D’Agostino še štiri leta za krmilom tržaškega pristanišča

Italijanska ministrica za infrastrukturo Paola De Micheli je podpisala uredbo, s katero je Zena D’Agostina ponovno imenovala za predsednika Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, ki združuje tržaško in tržiško pristanišče. D’Agostinu je prvi mandat zapadel 9. novembra, podaljšali so ga za obdobje 45 dni, ministrstvo pa je uvedlo postopek za njegovo novo imenovanje. Po pozitivnih mnenjih senatorjev in poslancev v parlamentarnih odborih je ministrica podpisala uredbo.

»Čakajo nas štiri leta intenzivnega dela za utrditev doseženih rezultatov. V sinergiji z vsemi ustanovami tega ozemlja smo ustvarili pomemben pristaniški in logistični sistem mednarodnega diha, katerega motorji so tržaško in tržiško pristanišče ter železniško in intermodalno omrežje,« je komentiral D’Agostino.