D’Annunzio ni povezan s Trstom, zato si ne zasluži kipa

Leva sredina nasprotuje postavitvi kipa D’Annunzia. Nič novega pod soncem, a to je bila edina točka na dnevnem redu včerajšnjega zasedanja občinske komisije za kulturo. Opustitev načrtov za postavitev kipa D’Annunziu na Borzni trg želijo doseči občinski svetniki Sabrina Morena (Open FVG), Giovanni Barbo, Fabiana Martini in Valentina Repini (Demokratska stranka), zato so vložili svetniško pobudo na to temo.

Beseda je najprej pripadla prvi podpisnici svetniške pobude Sabrini Morena; orisala je razloge, zaradi katerih podpisniki menijo, da si Gabriele D’Annunzio ne zasluži kipa v Trstu. »Književnik, kateremu sicer ne odrekam umetniških zaslug, z našim mestom nikakor ni povezan,« je izpostavila Morena. »Ni se rodil v Trstu in tu ni ustvaril nobenega dela – za razliko od drugih književnikov, katerih kipe je mogoče opaziti na tržaških ulicah,« je še potegnila vzporednico med kipi Umberta Sabe, Itala Sveva, Jamesa Joycea in obetajočim se kipom Gabrieleja D’Annunzia, za katerega je občinska uprava iz javne blagajne namenila 20 tisoč evrov.