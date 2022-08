Dahnila sta si ljubezni poln da

Kraška ohcet je dosegla višek. V cerkvici na Tabru je duhovnik Anton Bedenčič poročil Ivana Kerpana in Dano Puric. V pridigi je Bedenčič izrazil veselje nad tolikšnim številom noš in izpostavil narodobudni pomen tega kulturno-etnografskega praznika.

Med mašo je pel mešani pevski zbor, ki so ga sestavljali pevci nekdanjega Mešanega mladinskega pevskega zbora Trst, pod taktirko Aleksandre Pertot; na orgle je igral David Lenisa, na violino pa Florjan Suppani. Zbor je pel Mašo Ubalda Vrabca ter izbor nabožnih pesmi, ki so Dano in Ivana pospremile na skupno življenjsko pot.

Noše bodo mladoporočenca pred cerkvijo sprejele v špalirju. Sprevod narodnih noš (teh je več sto) z Dano in Ivanom na čelu bo nato krenil v smeri Kraške hiše, kjer bo simbolična predaja neveste.