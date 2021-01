Dan spomina naj bo mnogo več kot črno-bela fotografija

»Ohranjati spomin, da se tragična preteklost ne ponovi več. Ta stavek ostaja le prazna tolažba, če mu ne sledi še kaj več, je prepričan tržaški župan Roberto Dipiazza.« Na današnji tradicionalni svečanosti v Rižarni je pojasnil, da kdor dan spomina na žrtve holokavsta potiska le v preteklost, iz nje ustvarja črno-belo fotografijo. To pa postavlja v ozadje s sedanjostjo povezano razmišljanje. Osrednjo misel je sicer namenil mladim, ki so graditelji prihodnosti. Njegov govor so prebrali tudi v slovenščini. Slovenski govornik pa je bil dolinski župan Sandy Klun. Ta je v imenu vseh okoliških občin na Tržaškem povzel, kako nas je pandemija postavila v povsem nov položaj. Sovražnik namreč ni več otipljiv, postal je neviden.