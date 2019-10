Dan žalovanja v znamenju polaganja cvetja

Sobotnega jutra, kot je bilo današnje, Tržačani ne polnijo. Vreme je bilo turobno, mestne ulice prazne, priprave na Barcolano prekinjene. Nepopisno množico ljudi je bilo videti le pred tržaško kvesturo, kjer se je v petek popoldne odvila drama z najhujšim možnim izidom. Policija je bila ranjena v svojem lastnem domu. V morilskem pohodu sta umrla dva mlada policista. Tragedijo, ki je Tržačani ne pomnijo, so meščani počastili s tišino, ki jo je zmotil že vsak najmanjši šum iz okolice, kot je denimo tiktakanje ure.

Dan žalovanja, ki ga je kmalu po petkovi tragediji razglasil tržaški župan Roberto Dipiazza, se je začel z množičnim polaganjem cvetja. Ljudje so na stopnišče pred kvesturo začeli polagati cvetje in prižigati sveče že v zgodnjih jutranjih urah. Policisti so reko ljudi usmerjali v tišini. Kako zelo hudo jim je, je prišlo najbolj do izraza med uradno komemoracijo, ki se je začela malo po poldnevu. Po Ul. Teatro Romano so se pripeljala vozila finančne policije in karabinjerjev, ki so na ta način želela izraziti solidarnost s kolegi v uniformi. Dva mrtva policista so počastili s sirenami in utripajočimi lučmi.