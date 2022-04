Današnji križ je vojna

Na svetu je veliko trpljenja, zato je lahko najti iztočnice, ki bi povezovale Jezusov križev pot z današnjim dogajanjem. Po dveh letih prisilne selitve na splet je letos na veliki petek ponovno zaživel tradicionalni križev pot na Repentabru, ki ga organizira tržaški del (Kraški steg in Steg Trst) Slovenske zamejske skavtske organizacije. Kot običajno so se skavti zbrali pri Marijini kapelici na Colu, od koder so se v soju bakel povzpeli po pesniški poti do romarskega središča na Repentabru.

Skavti in vsi ostali, ki so se udeležili obreda, so stopali za križem in po poti prepevali postne pesmi in skavtske duhovne popevke. Po vsaki pesmi so se ustavili in prebrali misel za vsako postajo križevega pota. Za vsako postajo je namreč skupina klanovcev (mladih med 16. in 20. letom) pripravila priložnostno duhovno misel, ki se nanaša na Jezusovo trpljenje. Letos so se zaustavili predvsem pri tematiki vojne in okoljski problematiki. Tako so razmišljali o pomenu domovine in o pripravljenosti umreti zanjo, o želji pomagati potrebnim, o žrtvah nasilja, bolečini mater, ki izgubijo svojega otroka, samoumevni pravici do miru, ki se je izkazala za ne več tako naravno, in o planetu, za katerega ne skrbimo dovolj.