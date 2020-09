Danceproject: sodobni ples, glasba, drama in tehnologija

Odrska umetnost v svoji celoti bo letos glavna junakinja festivala Danceproject, ki ga že sedemnajstič prireja tržaško združenje ACRTIS s podporo Dežele Furlanije – Julijske krajine in fundacijo Casali. Inovativni pristopi v sodobnem svetu so namreč vodilo priljubljenega festivala, ki vsako leto združuje sodobni ples z dramsko umetnostjo in tehnologijo, raziskuje nove poti komuniciranja ter seže v že znana avtorska dela in jih približa sodobni govorici.

Uvodna predstava, Lackbreath, vita di Lucia Anna Joyce, bo zaživela v četrtek ob 20:30 na Trgu Verdi. V soboto, 26. septembra, bo ob 17.30 in 18.45 čas za multimedijsko predstavoVoci (glasovi). Pod Rihardovim slavolokom ob Trgu Barbacan si bo publika nadela slušalke in v spremstvu glasbe Micheleja Budaia prepustila zgodbam iz časov srednjeveškega Trsta in spopadov z Benetkami. V ponedeljek, 5. oktobra, ob 20.30 bo festival Danceproject gostoval na odru gledališča Orazia Bobbia s predstavo Juliette. Plesna družina Cie Twain iz Rima bo ponudila primer fizičnega teatra in z gibom ponazorila zgodbo Romeove Julije v sodobni omaki.

Drugi del festivala bodo ljubitelji sodobnega plesa dočakali šele decembra. Datumi predstav še niso znani, vsebine pa so nadvse zanimive. V prostorih Kulturnega doma, kjer deluje Slovensko stalno gledališče, bosta igralec in režiser Alessandro Marinuzzi in koreografinja Giulia Bean vodila umetniško rezidenco kolektiva Laboratorio X.

Sklepno besedo festivala bo imel videmski gledališki ansambel AREAREA s koreografijo Marte Bevilacqua Homing. V dvorani Bartoli gledališča Rossetti bodo v teku večera predvajali posnetek argentinskega plesnega ansambla COCOA in plesalke Silvine Grinberg.

Predstave si bo mogoče ogledati tako v živo kot po spletu. Obvezna je prijava na e-naslov info@actistrieste.org ali na št. 040.3420225. Več informacij o cenah in prijavi na www.danceprojectfestival.it.