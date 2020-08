Danes noč razprodaj

Poletna nakupovalna mrzlica se tudi letos širi po mestnem središču. Sezonske razprodaje se bodo v večernih urah prelile v barvno soboto iz niza Trieste colour saturdays. Beli noči, ki je bila na sporedu 18. julija, bo danes sledila rumeno-zlata. Trgovine in lokali bodo preoblikovali svoje izložbe, okrasili opremo in namenili poseben popust rumeno in zlato obarvanim artiklom ter ustvarili v središču mesta neko skupno sceno v barvi sonca.

Barvne sobote so se sicer rodile na pobudo tržaške občine, združenja Confcommercio in zveze Fipe, da bi trgovcem in vsem obratom po hudem koronavirusnem udarcu dali možnost, da preko pisanih dogodkov privabijo kupce, stranke in goste. Mesto je že med prvo barvno soboto bilo živahno. V trgovine in gostinske lokale so do 22. ure vstopali tudi obiskovalci iz drugih krajev Furlanije - Julijske krajine ter z onstran meje.

Danes bodo trgovine odprte do polnoči. Od 17.30 dalje bodo mimoidoče kratkočasili poulični umetniki. Na sporedu bodo številne prireditve, ki bodo potekale ob spoštovanju koronavirusnih predpisov.