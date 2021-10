Danes nova zagonetka o preluknjanih pnevmatikah

Danes se je na družbenih omrežjih in spletnih aplikacijah močno razširil preplah o preluknjanih pnevmatikah avtomobilistov, in sicer na hitri cesti oz. avtocestnem priključku od Fernetičev do tržaškega pristanišča pri sedmem pomolu ter od krožišča na Opčinah do križišča na H na spodnjem Ključu.

Odseka so si ogledali policisti in tržaški lokalni policisti, prav tako tudi naš fotograf, toda brezuspešno, ker niso našli nič sumljivega. O morebitnih žebljih na cestišču ni bilo ne duha ne sluha. Prav tako o dogodku niso znali nič povedati pri družbi ANAS, ki upravlja italijanske državne ceste.

Lažno sporočilo je dopolnjeval podatek, da je več deset avtomobilov, ki so preluknjali pnevmatike, odpeljala avtovleka znanega tržaškega avtokleparskega podjetja. Da bi ga preverili, smo poklicali naravnost v omenjeno podjetje. Povedali so nam, da zaradi preluknjanih pnevmatik danes niso odpeljali niti enega avtomobila.

Zgodba naj bi se tako končala. Podobno kot včeraj, ko smo poročali o preluknjanih pnevmatikah pri katinarskem predoru, jo zaključujemo z dvomom, ali gre za naključje oz. za posledice namernega dejanja. Danes pa je še kako na mestu tretja hipoteza o lažni novici.