Danes novo testiranje za oskrbovance doma za ostarele pri Fernetičih

V domu za starejše občane Hotel Fernetti pri Fernetičih bodo danes na novi koronavirus ponovno testirali varovance in zaposlene. Brise bodo odvzeli približno 80 ljudem, rezultati pa bodo znani jutri. Vodstvo doma si srčno želi, da bi bili vsi testi negativni in da bi se v prihodnjih dveh tednih situacija spet normalizirala. To pomeni, da bi lahko v dom začeli spet sprejemati nove varovance in tudi obiskovalce.

V preteklih dneh je ta dom za starejše občane spet postal žarišče novega koronavirusa. Odkrili so kar 16 primerov okužb, 14 med oskrbovanci in dva primera med zaposlenimi. Vsi okuženi so sicer brez simptomov in se počutijo dobro, zaposlena sta v domači samoizolaciji, okužene varovance pa so osamili na drugih lokacijah. »Mi lahko poskrbimo za preventivo in z njo zavarujemo starostnike, nismo pa bolnišnica, ki mora v praksi bdeti nad zdravjem okuženih oseb. Po navodilih zdravstvenega podjetja smo zato vse naše okužene stanovalce preselili v ustrezne ustanove, kjer imajo zdravstveni delavci situacijo pod nadzorom. Dva naša varovanca se zdravita v bolnišnici, a ne zaradi covida-19, ampak zaradi drugih zdravstvenih težav,« je po telefonu povedal direktor doma Hotel Fernetti Riccardo Rosca.