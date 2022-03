Danes v DSI pogovor o Ukrajini

Neznanska tragedija v Ukrajini, ruska invazija in ukrajinski odpor, nasilno spreminjanje povojne ureditve v Evropi in svetu ter odzivi nanj, nevarnost svetovne vojne, val beguncev, široke ekonomske in druge posledice. O vsem tem bo govor na izrednem večeru Društva slovenskih izobražencev danes, v sredo, 9. marca, ob 20. uri v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti 3 v Trstu.

Gost večera bo pronicljivi in izkušeni upokojeni slovenski diplomat dr. Božo Cerar, ki je imel po osamosvojitvi odgovorne zadolžitve na zunanjem ministrstvu v Ljubljani v času različno usmerjenih vlad; bil je najprej namestnik slovenskega veleposlanika v Veliki Britaniji (1992–96) in nato vodil slovenska veleposlaništva v Kanadi (1997–2001), na Poljskem (2004–05) in v ZDA ter Mehiki (2013–17). V letih 2007–11 je bil stalni predstavnik Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju.

Svoje poglede na diplomatsko službo in mednarodno politiko je predstavil v več knjigah, razpravah in člankih, dogajanje v mednarodnih odnosih pa sproti kritično spremlja.

Ker je dr. Cerar trenutno v Rimu, bodo udeleženci v dvorani z njim povezani preko Zooma, kasneje pa bo posnetek njegovega uvodnega predavanja in diskusije dostopen na YouTube kanalu Slovenske prosvete.