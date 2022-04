Daniela Pallotta znova v igri

Vrste so postrojene, temni oblaki nesoglasja, internih konfliktov in nesporazumov so se navidezno razšli. Dosedanja desnosredinska devisnko-nabrežinska županja kandidatka Daniela Pallotta je danes dopoldne v restavraciji Tre noci v Sesljanu uradno predstavila svoj naskok na županski stolček. Zadnje obdobje njenega mandata je bilo kar razburkano, saj je prišlo med nekaterimi listami in strankami do notranjih sporov, zaradi katerih je na začetku februarja namesto Walterja Pertota podžupan postal Massimo Romita, sicer odraz desne stranke Bratje Italije. Temu so – čeprav to ne spada v običajno politično prakso – obljubili, da mu bo podžupansko mesto pripadalo tudi v primeru zmage.

Za vse to na praznični slovesnosti ni bilo prostora, starega kreganja in razprtij niso hoteli omenjati. Če bi želeli z eno samo besedo obnoviti duh predstavitve bi lahko to bila složnost. Tako želi namreč nastopiti koalicija, ki lahko računa na podporo vodstev vseh glavnih desnosredinskih strank. Na vrline in doslednost Daniele Pallotta so opozorili poslanci v italijanskem parlamentu in deželni koordinatorji za FJK Sandra Savino (Naprej, Italija), Marco Dreosto (Liga) in Walter Rizzetto (Bratje Italije), deželni odbornik za gospodarske dejavnosti in koordinator Progetto Fvg Sergio Emidio Bini ter nekdanji predsednik deželne vlade FJK Renzo Tondo. Čeprav nista bila prisotna pa sta za priložnost videoposnetek pripravila tudi sedanji predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga in senator Maurzio Gasparri.