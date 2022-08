Dano in Ivana spremljalo 1060 noš (video)

Včerajšnja udeležba na Kraški ohceti je bila po mnenju organizatorjev rekordna. Kar 1060 noš je Dano Puric in Ivana Kerpana pospremilo na skupno življenjsko pot.

Po popoldanski predaji neveste so se svatje nekoliko okrepčali, ob 17. uri je bil za Dano in Ivana na vrsti prvi ples v zakonskem stanu. Mladoporočenca sta se zavrtela ob zvokih Alpskega kvinteta. Praznovanje 27. Kraške ohceti je tako na glavnem vaškem trgu v Repnu kot v okoliških osmicah trajalo vse do poznih večernih ur. Udeleženci so spet dokazali kako zelo priljubljena in občutena je ta kulturno-etnografska prireditev.