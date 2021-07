Dante v Briškovski jami

Angelska Beatrice, demonski Karont, besni grof Ugolino, herojski Ulikses, pesnik Dante in njegov zvesti spremljevalec Vergil. To je le nekaj junakov, ki bodo ta konec tedna pričakali obiskovalce jame pri Briščikih.

Ob 700-letnici smrti pesnika Danteja Alighierija prireja gledališče Anà-Thema uprizoritev speva o peklu iz Božanske komedije. Obiskovalci se bodo po 900 stopnicah spustili v osrčje jame, na poti jih bodo pričakali omenjeni junaki in jim pričarali vzdušje Dantejevega pekla. Nastopili bodo Luca Ferri, Luca Marchioro, Alberto Fornasati, Claudio Del Toro, Massimiliano Kodric, Miriam Scalmana, Gaspare Del Vecchio in Martina Fabris.

Zaradi protivirusnih omejitev bo predstava uprizorjena petkrat na dan, obvezna je prijava na telefonski številki 329 6877903, pri čemer je treba navesti dan in uro ogleda ter število odraslih in otrok, ki se bodo srečanja udeležili. Za več informacij lahko obiščete spletno stran www.grottagigante.it in kliknete na zavihek »eventi«.