Dediščina Trsta na novi turistični signalizaciji

Trst bo v kratkem imel novo turistično ponudbo. Na različnih koncih mesta so začeli postavljati obvestilno signalizacijo različnih formatov, ki turiste in tudi domačine v štirih jezikih, med drugim tudi v slovenščini, seznanja s kulturno, zgodovinsko, literarno, arhitektonsko in versko dediščino Trsta. Sedem turističnih poti v sedmih različnih barvah, ki spominjajo na proge podzemne železnice, bi sicer moralo zaživeti že spomladi lani, gre pa za projekt, ki ga je septembra leta 2018 predstavil takratni občinski odbornik za turizem Maurizio Bucci.

Kot je povedal sedanji občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi, so zapleteni birokratski postopki krivi, da je prišlo do več kot enoletne zamude. Poudaril je, da so morali narediti kar tri različne koncesijske razpise, za realizacijo celotnega projekta pa je občinska uprava porabila približno 200 tisoč evrov.