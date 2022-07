Dekle naj bi se oddaljilo prostovoljno

Karabinjerji in policisti nadaljujejo z iskanjem 17-letne Allegre Casizzone, ki je v ponedeljek dopoldne zapustila svoj dom v Trstu, kjer živi z mamo, in odšla neznano kam. Iščejo jo po vsej deželi. Karabinjerji so jo poskusili izslediti z lokalizacijo prenosnega telefona, kar pa jim ni uspelo, ker ga je Allegra, preden bi zapustila svoj dom, izklopila in odstranila sim kartico. Obrnili so se tudi na prijatelje in znance, kar pa prav tako ni obrodilo sadov.

Preiskovalci so prepričani, da se je dekle oddaljilo prostovoljno, saj naj bi na domu izginila tudi občutnejša vsota denarja. Kogar bi Allegro morebiti opazil, karabinjerji naprošajo, naj jim to čim prej sporoči ali pa naj pokliče na telefonsko številko očetove partnerke Nunzie, in sicer 333 5061812.