Gasilci so okrog 10. ure posredovali v Ul. Brunner 2, kjer je del balkona stanovanjske stavbe zgrmel na spodnji pločnik in na cesto. Na srečo ni bilo poškodovanih. Gasilci so zavarovali kraj. Trenutno še odstranjujejo posledice nezgode ter preverjajo varnost balkona. Na kraju so tudi lokalni policisti.