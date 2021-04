Del gotovine skrival v pralnem stroju

Policisti so v okviru preiskave v zvezi z razpečevanjem mamil aretirali tri osebe in zasegli 1,3 kilograma mamil ter 8500 evrov v gotovini. Gre za tri mladostnike, stare 20 oz. 21 let, dva še nista imela opravka s pravico, eden pa je že bil v hišnem priporu v stanovanju v Ul. Valmaura, kjer je potekalo razpečevanje.

Državno tožilstvo je odredilo preiskavo, ki so jo policisti opravili 15. marca. Zasegli so 900 gramov marihuane in nekaj več kot 4000 evrov v gotovini. Več bankovcev so policisti našli v pralnem stroju, kjer jih je osumljeni skrival. Moški je ob obisku ostalih dveh oseb tudi kršil pravila hišnega pripora. Policisti so ugotovili, da je bil eden od dveh obiskovalcev dobavitelj zaseženega mamila in ravno njemu je bil namenjen denar v pralnem stroju.