V Rojanu je danes okrog 5. ure počila cev vodovodne napeljave. Voda je začela uhajati in povzročila številne nevšečnosti. Ulico Cordaroli so zaprli za promet. Komunalno podjetje AcegasApsAmga je takoj uvidelo, da je okvara resna. Poskrbelo je za zaprtje vodovodne napeljave, tako da bo dobava vode na tistem območju predvidoma prekinjena do 17. ure.