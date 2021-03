V ponedeljek so se vendarle začela dela na progi openskega tramvaja. Podjetje La Vitale One iz Caserte, ki je z začetkom del odlašalo več mesecev (po pogodbi bi se morala obnova končati 14. januarja), je končno zagnalo gradbišče.

Delavci so v ponedeljek zagradili del parkirišča pri Kolonji, opremili gradbišče s kontejnerjem in pripeljali bager. Najprej so se lotili obnove postaje pri cerkvici na Kolonji, kjer so odstranili stare tirnice in pragove ter postavili temelje za nov pločnik. Kot kaže je ultimat, ki ga je Občina Trst prejšnji teden izrekla podjetju La Vitale One, zalegel. Kljub začetku del pa še ni razlogov za proslavljanje, saj se podjetje iz Caserte v zadnjih mesecih ni izkazalo s svojo resnostjo. Poleg tega pa omenjeno podjetje nima nikakršnih izkušenj s tovrstno obnovo tramvajske proge, kar ni ravno spodbudno. Edina pozitivna plat je, da so se dela vendarle začela.