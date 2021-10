»Delali bomo na tem, da nasprotnika premagamo«

Levosredinski županski kandidat Francesco Russo se bo za zmago boril do konca. Razlika med njim in zmagovalcem v prvem krogu volitev Robertom Dipiazzo, ki znaša malo manj kot 16 odstotnih točk, ni nadomestljiva, je prepričan Russo, ki si želi, da bi ga v drugem krogu podprli vsi volivci liste Zdaj Trst, Gibanja pet zvezd ter Zelenih in Levice. Če bi se ta scenarij uresničil, bi Russo v drugem krogu zbral 45,37 odstotka glasov. Kar pa po matematični računici vseeno ne bi bilo dovolj, da bi ujel političnega nasprotnika, ki je v prvem krogu zbral 46,92 odstotka glasov.

»Prepričan sem, da v drugem krogu ne bodo vsi volivci šli ponovno volit Dipiazzo. Njegova koalicija ga ni v celoti podprla, kar kaže podatek, da se je odrezala bolje kot Dipiazza, saj je prejela par točk več kot njen županski kandidat. Iz tega izhaja moja domneva, da mnogi v drugo sploh ne bodo šli volit,« je matematično računico pred novinarji danes analiziral Russo. »Trst si zasluži spremembe in ambicioznost, ki jih doslej ni bil deležen. Mislim, da smo doslej naredili veliko, da bi ljudem to sporočili. Upali smo na drugi krog in to smo dosegli. Zdaj bomo delali na tem, da nasprotnika premagamo. Tudi s pomočjo občanov in občank, ki se iz različnih razlogov niso udeležili prvega kroga,« je dejal levosredinski županski kandidat.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.