»Delamo vse, da bi starejši dobili dobro oskrbo«

Žarišče novega koronavirusa v Trstu so že nekaj časa domovi za ostarele. Ti so namreč kritične točke, v katerih najhitreje pride do širjenja okužb, poleg tega pa tam bivajo najbolj ranljive skupine, starostniki. Upravitelji zasebnih in javnih socialnovarstvenih zavodov pravijo, da je situacija resna, a pod nadzorom.

To je zagotovil tudi zdravnik ambulantne družinske medicine Matteo Picerna, ki v imenu zdravstvenega podjetja Asugi koordinira zdravniško ekipo za zajezitev epidemije in obravnavo oskrbovancev domov za ostarele, pri katerih se pokažejo simptomi koronavirusne bolezno covid-19. Z zdravnikom, ki je z veliko mero skromnosti opisal naporno delo, ki ga s sedmimi kolegi izvaja, smo poklepetali o trenutnih razmerah in tudi o tem, kako preprečujejo nadaljnje širjenje virusa. Med pogovorom je večkrat izpostavil predanost in trud vseh tistih, ki v teh kriznih razmerah noč in dan delajo v domovih za ostarele. Omenil je prav vse, od negovalnega osebja do snažilk in kuharic, ki v domovih izvajajo vse mogoče ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.

Kakšno je trenutno stanje v domovih za ostarele?

Trenutno je vse pod nadzorom, to pa zato, ker izvajamo velikansko delo. Pri tem nam pomagajo oddelek za preventivo, zdravstvena okrožja in mikrobiološki laboratorij. Slednji mi je v velikansko pomoč, saj daje prednost vsem testom, ki so po moji oceni nujni v domovih za ostarele. Delamo noč in dan za preprečitev širjenja okužb.

Brise odvzemate samo simptomatskim oskrbovancem ali imate možnost širšega testiranja?

Zadeva je zelo kompleksa. Na voljo imamo omejeno število testov, zato je treba zelo preudarno presoditi, komu je treba odvzeti bris. Ko nas obvestijo, da imajo v določenem domu oskrbovance ali zaposlene s simptomi, gremo takoj tja in poskrbimo tako za odvzem brisov kot tudi za osamitev uporabnika s sumom na okužbo in za organizacijo oddelkov in dela. Po prvem sumu na koronavirus je treba delo v zavodu organizirati tako, da zaposleni ne prehajajo med zdravimi uporabniki in uporabniki s sumom na okužbo oz. pozitivnimi na okužbo. Delamo zares v zelo zelo zahtevnih okoliščinah.

Kaj naredite z obolelimi oskrbovanci, za katere v domu za ostarele ne morejo ustrezno poskrbeti, ne potrebujejo pa bolnišnične oskrbe?

Sledimo točno določenim navodilom. Obolele premestimo v zavode, ki imajo z zdravstvenim podjetjem sklenjeno koncesijo. Obolele osebe preselimo v Salus in Sanatorio triestino. Na ta način preprečimo širjenje epidemije v socialnovarstvenem zavodu.

Kateri domovi so za vas največji izziv?

Vsekakor tisti, ki omogočajo bivanje v rezidenčnih stanovanjih. V teh primerih je osamitev oseb s sumom na okužbo veliko težja.

Ste glede na to, da so domovi za starejše občane postali žarišče koronavirusa, deležni prednostne obravnave pri testiranju odvzetih brisov?

V mnogih primerih imamo prednost, saj imamo opravka s pacienti, ki so še posebej ranljivi. V našem primeru je čas zelo dragocen.

So tudi v primeru starejših oseb za virus bolj dovzetni ljudje s pridruženimi boleznimi?

Tudi v tem primeru. A s to razliko, da so pridružene zdravstvene težave pri tej populaciji zelo pogoste.

Slišali smo, da so v nekaterih primerih bolnišnice zavrnile hospitalizacijo starejših oseb z resnimi težavami. Je to res?

Ne gre za to, kdo ima resnejše težave od drugega. Mi sledimo načelu, da je treba ostarelim ponuditi čim bolj varno okolje. V mnogih primerih jim v bolnišnici tega ne moremo zagotoviti, saj je zdravstveno osebje pod velikim pritiskom in ne more nuditi storitev, kot jih lahko v normalnih okoliščinah. Zato je v mnogih primerih bolje, če stara oseba ostane v okolju, ki ga že pozna. Seveda tam prejema vso potrebno zdravstveno oskrbo.

Je kdo od vaših starejših pacientov že ozdravel?

Kar nekaj stanovalcev domov za ostarele je že ozdravelo. Če se ne motim, so med ozdravelimi tudi oskrbovanci zelo visoke starosti.

Kdaj mislite, da se bo stanje v domovih za ostarele vrnilo v normalne tirnice?

Bojim se, da bo ta situacija trajala še kar nekaj časa. Kot zdravnik sem zelo skeptičen do napovedanega rahljanja omejitve gibanja. Po drugi strani pa tudi razumem, da je treba zagnati gospodarstvo in poskrbeti, da bi bile ekonomske posledice epidemije čim manjše.