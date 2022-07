Delavci bodo stražili boljunški obrat

Potem ko so zaposleni podjetja Wärtsilä včeraj preko priporočenega elektronskega sporočila izvedeli, da naj bi odpustili 451 delavcev od skupno 973 zaposlenih v boljunškem obratu, so danes zjutraj pred Wärtsilo organizirali skupščino, ki se je je udeležilo veliko število delavcev. Na njej se je zbralo več kot 500 zaposlenih, med njimi je bilo veliko takih, ki so se vrnili z dela na daljavo, da bi kolegom izrazili solidarnost.

Na skupščini so se dogovorili, da bodo vsak dan med 16.30 in 6. uro pred boljunškim obratom stražili, da ne bi kdo od lastnikov začel odnašati strojev iz tovarne. Odločili so se, da ne bodo stavkali, ker ne želijo biti ekonomsko oškodovani.