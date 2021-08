Delavci brez covidnega potrdila obedovali pod žgočim soncem

Uvedba covidnega potrdila (preboleli, testirani, cepljeni) za vstop v menze podjetij je v ponedeljek, ko je novo pravilo začelo veljati, povzročila pravi kaos. Kar nekaj zaposlenih v škedenjski železarni, v Sinhrotronu, Wärtsili, Pittwayu in še nekaterih drugih podjetjih je moralo svoje malice pojesti na zunanjem dvorišču, pod žgočim soncem. Predstavnikom sindikatov se to zdi nesprejemljivo, novo pravilo pa protislovno, saj prepoved skupnega druženja zaposlenih brez potrdila velja samo med obedovanjem in ne med opravljanjem službenih dolžnosti.

Pokrajinski tajnik sindikata Uilm Antonio Rodà nam je po telefonu dejal, da sindikalisti ne razumejo odločitve, da morajo delavci predložiti potrdilo za vstop v menzo, ne pa na delovno mesto. Kot je opozoril, so menze velikih podjetij v vseh teh mesecih dosledno spoštovale stroge varnostne protokole, po katerih so bile mize primerno distancirane, med njimi pa so bile nameščene tudi pregrade. »Razumem vlado, da želi na ta način spodbujati cepljenje ljudi, a nesprejemljivo je, da se od delavcev, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov niso bili cepljeni, covida-19 pa tudi niso preboleli, zahteva, da hodijo v službo, prikrajšani pa so obedovanja v menzi. V sindikatu menimo, da je cepljenje najboljši način za omejevanje epidemije, a z odločitvijo, da se pred vstopom v menzo predloži covidno potrdilo, se ne moremo strinjati, saj je ta polna protislovij. Zato pozivamo vlado, naj umakne uredbo, po kateri je covidno potrdilo obvezno v jedilnicah,« je dejal sindikalist.