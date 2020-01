Delavci tovarne Colombin zahtevajo »odmašitev« plač

82 delavcev zgodovinske tržaške tovarne zamaškov iz plute Colombin, ki ima svoj sedež v tržaški industrijski coni v Ul. Cosulich, je danes dopoldne prekrižalo roke pred vhodom v tovarno; med 10.30 in 12. uro so priredili skupščino. »Ne zahtevamo nič nerazumljivega - zaostale, še lanske plače in pa nekaj več jasnosti glede prihodnosti podjetja, se pravi vpogled v dolgoročen industrijski načrt z ustreznimi zagotovili za delovna mesta ali pa v morebitno premestitev delavcev, če podjetju res slabo kaže,« je povedal sindikalni predstavnik Luca Millevoi (Filca Cisl).

Delavci so upravičeno zaskrbljeni, saj je podjetje pred 11 leti zabredlo v krizo in od takrat se kot »rešilnih čolnov« oklepajo vsaj socialnih blažilcev oz. nadomestila za plačo. Za nameček se je v zadnjem času spremenil tudi sestav lastništva - večinski delež (60 %) je januarja prevzel finančnik Salvatore Tuttolomondo oz. podjetje Ge.Co srl s sedežem v Rimu, tako da je maroški podjetnik Rahal Boulgoute ohranil le manjšinski, 30 -odstotni delež. Vodstvo se spreminja, težave pa ostajajo: delavci nimajo nobenega jamstva, da se bo jutri kaj spremenilo, da bo proizvodnja znova stekla, tudi glede na to, da v hiši primanjkujejo celo osnovne surovine za delo ...

Jutri se bodo ob 11. uri sindikalni zastopniki srečali z novimi upravitelji oz. večinskimi lastniki in novim izvršnim direktorjem, da bi razumeli, kakšna usoda se jim piše, nato pa se odločili, ali bodo s stavko nadaljevali.