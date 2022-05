Delavci tovarne Flex danes prekrižali roke

Delavci tovarne Flex so zaradi napovedanih odpuščanj danes prekrižali roke, okrog dvesto se jih je zbralo na skupščini pred tovarno v industrijski coni. Napovedali so tudi protestni shod, ki bo v ponedeljek, ob 10. uri, na Velikem trgu.

Predstavniki sindikalnih gibanj Fim, Fiom, Uilm in USB so sporočili, da namerava vodstvo tovarne po neuradnih virih odpustiti 200 uslužbencev in se odpovedati še 80 zaposlenim preko agencij za posredovanje dela, zato zahtevajo takojšen sklic omizja na ministrstvu za gospodarski razvoj ter podporo institucij. V tovarni Flex je trenutno 600 zaposlenih, del proizvodnje pa naj bi družba preselila v Romunijo.

»Dogajanje pobliže spremljamo skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj,« je povedal predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, »srečali se bomo z lastništvom. Selitev sedeža v tujino bi bila nedopustna, kar med drugim močno ovira tudi državni zakon,« je dodal. Zato je izrazil željo, da bi bilo lastništvo pripravljeno na soočanje z institucijami, ker meni, da so tovrstne odločitve nesprejemljive.