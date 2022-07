Delavci Wärtsile stražijo tovarno

Čeprav so bile včerajšnje temperature že zjutraj izredno visoke, so zaposleni v industrijskem obratu Wärtsilä ohranili hladno kri. Le dan po šokantni novici, da bo delodajalec prestrukturiral proizvodnjo tako, da jo bo skoncentriral v domovini, v Vaasi, v mestu na zahodni obali Finske, in da bo v Boljuncu ukinil 451 delovnih mest od skupno 973, so se sestali na delavski skupščini. Sklenili so, da ne bodo stavkali, saj ne bi bili radi deležni odtegljaja od plače. Bodo pa »stražili« tovarno med 16.30 in 6.30 uro in na ta način pazili, da ne bi kdo začel odstranjevati strojev ali drugih predmetov. Onemogočili bodo tudi izhod blaga. Boj bo srdit, ne bomo se predali, so v ene glas napovedali sindikalisti. Z njimi se bo v ponedeljek srečal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga.

Okoli desete ure se je na ograjenem dvorišču tovarne zbrala množica zaposlenih, po ocenah sindikatov jih je na skupščino prišlo več kot 500. Med njimi so bili tudi tisti, ki jih namere finskega delodajalca ne zadevajo. In tisti, ki že več mesecev delajo na daljavo. Sem pa tja, se je našel tudi kdo, ki je v teh dneh na dopustu. Delavci so prestrašeni in hočejo govoriti o svoji negotovi usodi. Vsi se namreč bojijo za delo.

Med tistimi, ki ne vedo, kaj ga bo doletelo, je 38-letni Openc, ki sicer ne dela v proizvodnji, je pa kot tehnik, ki riše motorje, v tesnem stiku z njo. »Možnost, da bom ostal brez službe, je velika. Ko sem v sredo zvečer, dan preden je tudi uradno zaokrožila novica o selitvi proizvodnje in napovedanih številnih odpuščanjih v eni doslej uspešnejših tovarn, prejel svarilo sindikalnih predstavnikov, sem bil šokiran. Tisto jutro, ko je prispelo sporočilo, sem delal od doma. Po končani službi sem se odpeljal v Boljunec, a stavke je bilo že konec. Včeraj zjutraj nisem želel zamuditi delavskega zborovanja, na njem sem izrazil pripravljenost na večerne in nočne straže,« je dejal sogovornik, ki je bil nad nad načinom, kako jih je delodajalec obvestil o vseh namerah naravnost šokiran. »Saj smo vendar ljudje, ne gre samo za delavce, gre za družine, ki bodo ostale brez kruha. Ko so se v medijih pojavljala ugibanja, da bo Wärstilä zaprla tovarno v Boljuncu, je delodajalec vztrajno ponavljal, da so to lažne novice. Da je vse skupaj izmišljotina. Na koncu je bilo vse res,« je obupano dejal sogovornik. In dodal: »Moja sreča v nesreči je, da nimam družine. In da nimam bančnega posojila. Za tiste, ki morajo misliti še na to, je situacija še hujša.«