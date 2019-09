Delavec umrl v tržaškem pristanišču

V tržaškem pristanišču je v večernih urah prišlo do hude nesreče pri delu, v kateri je življenje izgubil 46-letni tržaški delavec. Po informacijah pristaniške kapitanije je do nesreče prišlo okrog 19.30 na terminalu družbe Samer, kjer vkrcavajo in izkrcavajo tovornjake s turških trajektov. Kaže, da naj bi nesrečnika pomečkal tovornjak s priklopnikom, ki je v tistem trenutku obračal. Na prizorišču so poleg osebja kapitanije in pristaniške uprave reševalci službe 118, ki ponesrečencu niso mogli pomagati.