Delavski odri okupirali mesto

Gradbena industrija je v polnem zagonu. Dokaz za to so gradbeni odri, ki so dobesedno okupirali center mesta. Nekatere ulice spominjajo na gradbišča po naravnih nesrečah. V tem trenutku cveti zlasti obnova stavb v smeri večje energetske varčnosti, medtem ko stanovanjska gradnja še naprej veni. Gradbinci se namreč v obnovo usmerjajo zlasti po zaslugi subvencioniranih bonusov.

Nekatere stavbe so že zasijale v novi podobi, druge še bodo. V teh dneh je največ delavskih odrov videti v Ul. Mazzini in Ul. Carducci. Še posebej na slednji ulici je situacija na trenutke kaotična. Razstavljanje in postavljanje delavskih odrov se je v teh predprazničnih dneh izkazalo kot izredno moteče. Pešci so ostali brez pločnikov, po katerih bi lahko mirno hodili. Seveda je dovoljena hoja pod odri, a mnogi pešci so nezaupljivi do železnih struktur in se jim raje izogibajo. Na vogalu z Ul. Ginnastica je treba biti še posebej pazljiv. »Vesela sem, da bo po koncu vseh teh prenovitvenih del mnogo mestnih palač zasijalo v novi podobi, a trenutna situacija spominja na gradbeni boom po vojni. Dobro bi bilo, če bi za pešce uredili koridorje ob gradbišču,« je dejal možakar srednjih let. Podobnega mnenja je bila tudi starejša občanka, ki jo vsi ti gradbeni odri že zelo motijo.

Nezadovoljni so tudi gostinci in trgovci, ki obratujejo v poslopjih, ki jih trenutno prenavljajo.