Delovna nesreča v štivanski papirnici

V štivanski papirnici Burgo se je okrog poldneva pripetila delovna nesreča, v kateri je bil poškodovan 55-letni delavec iz Tržiča. Utrpel je domnevni zlom leve roke. Levo roko je iz še nepojasnjenih razlogov, ki jih preiskujejo karabinjerji, vtaknil v delovni stroj, ki se je nato ustavil. Prvo pomoč so mu nudili kolegi, ki so sprožili alarm in poklicali reševalce službe 118. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Moški ni v življenjski nevarnosti.