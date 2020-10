Demonstracija proti »biznisu nezakonitega priseljevanja«

V soboto, 24. oktobra, se ob 18.30 na Trgu Libertà pred glavno železniško postajo napoveduje protestni shod proti »biznisu nezakonitega priseljevanja«. Demonstracijo, ki je, kot piše v vabilu, odprta za vse občane, prireja skupina Son Giusto, ki je zelo dejavna na družabnih omrežjih ter je v preteklosti že priredila tovrstne dogodke (npr. junija letos). Skupina, ki se na spletu predstavlja kot »glas tihe večine«, poziva Tržačane, naj se zoperstavijo nezakonitemu priseljevanju, ki je postal pravi posel, ter naj zopet postanejo gospodarji svojega mesta: »Ponovno prevzemimo nadzor nad našimi četrtmi,« piše še v vabilu.

Na napoved demonstracije se je že odzvala Stranka komunistične prenove, ki je poleg nestrinjanja z vsebino izrazila presenečenje in zaskrbljenost predvsem zaradi provokativne narave shoda spričo dejstva, da bo ta potekal prav na Trgu Libertà, ki je simbol prihajanja migrantov in sprejemanja. Čeprav ne zahtevajo prepovedi, pa se pri SKP sprašujejo, ali shod ni nevaren za civilizirano sobivanje ter potencialno napadalen do brezdomcev, novih revežev in oseb v stiski ter migrantov, ki se zbirajo na tistem trgu ter organizacij, ki jim tam nudijo najnujnejše. Zato so mnenja, da bi morale oblasti poskrbeti, da bi shod potekal drugje.