Demonstrirali proti vladi in ukrepom, tokrat brez izgredov

Protesti proti vladnim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa se nadaljujejo. Sinoči so se na Velikem trgu spet zbrali predstavniki gostincev in športnih centrov, ki so jih vladne omejitve prizadele. Demonstriralo je približno 300 ljudi, protest pa je tokrat minil mirno in brez izgredov, čeprav je bilo v množici videti tudi provokatorje, ki so pretekli ponedeljek s plastenkami in dimnimi bombami napadli vhodna vrata prefekture. Prav zaradi nedavnih izgredov so Veliki trg že v poznih popoldanskih urah okupirali predstavniki organov pregona, njihova udeležba pa je bila sinoči veliko bolj številčna kot minuli teden.

Demonstrante je nagovoril bivši politik, sedaj pa podjetnik, Franco Bandelli, ki je dejal, da gre za spontano demonstracijo, ki so jo promovirali na družbenih omrežjih. Bandelli je bil kritičen do vlade, ki vsak teden spreminja pravila. Dostojanstvo in pravico do dela je zahteval tudi Roberto Bolelli, odgovorni pri združenju tržaških fitnesov in pri nekaterih drugih športnih združenjih, ki je pripomnil, da je obljubljena sto milijonska pomoč za športne centra le kapljica v morje. Da je prav ta poklicna kategorija v tej fazi najbolj oškodovana, je prepričan tudi upravitelj bazena pri Alturi Matteo Bianchi. Oglasil se je tudi deželni predstavnik stanovske organizacije gostincev Fipe Bruno Vesnaver, ki si je zaželel, da bi jim nova vladna uredba dovolila delati.