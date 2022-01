Denarja za žičnico se ne da preusmeriti

Potem ko je v torek župan Roberto Dipiazza dal odločno razumeti, da ne namerava spreminjati projekta trajnostne mobilnosti in je večina ponovno podprla projekt žičniške povezave med Barkovljami in Opčinami oz. Vejno, kljub nasprotnemu mnenju opozicije, sta odbornika Elisa Lodi in Everest Bertoli, pristojna za infrastrukturna dela in mestne finance, na srečanju z novinarji rešila še vprašanje preusmeritve ministrskega prispevka, namenjenega tržaškemu projektu. Z dopisom po elektronski pošti je inženirka Elena Molinaro iz ministrstva za infrastrukture in trajnostno mobilnost potrdila, da vsoto, ki presega 48 milijonov evrov, ni mogoče nameniti drugemu projektu trajnostne mobilnosti.

Bertoli se je zgražal še zlasti nad pristopom svetnikov Francesca Russa iz gibanja Punto Franco in Riccarda Laterze iz gibanja Zdaj Trst.

O projektu je Lodijeva pojasnila, da še ni dokončen in da bo sprejela vsakogar, ki želi spoznati načrte. Mnenja o žičniški povezavi se sicer naprej delijo. Danes dopoldne se bo pri četrtem pomolu ob 10.30 zbral novoustanovljeni Odbor za referendum proti žičnici, ki je nastal na pobudo številnih društev in posameznikov.