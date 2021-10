Desetkrat dobrodošli v Trstu!

V Narodnem domu v Trstu poteka v teh urah v organizaciji Primorskega dnevnika letna skupščina evropske zveze dnevnikov v jezikih manjšin Midas. Prišli so predstavniki dnevnikov, ki izhajajo v italijanščini na Hrvaškem, v nemščini v Italiji in na Danskem, v danščini in lužiški srbščini v Nemčiji, v švedščini na Finskem, v katalonščini in baskovščini v Španiji, v madžarščini na Slovaškem, v Romuniji in v Srbiji oziroma Vojvodini, v poljščini na Češkem ter seveda v slovenščini v Italiji. Dobrodošlico v vseh teh jezikih jim je danes Primorski dnevnik izrekel na prvi strani časopisa.