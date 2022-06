Desna sredina sprta, tržaški mestni svet nesklepčen

»Gremo, gremo vsi proč.« S temi besedami je v dvorano občinskega sveta, s stranskih vrat, vdrl pokrajinski vodja desnih Bratov Italije in mestnih svetnikom iz svojih vrst ukazal, da morajo obstruirati mestni svet. Svetniki in odborniki, skupno osem, so kot vojački sledili šefu. In kaj je bil razlog za Giacomellijev vdor v dvorano Mestne hiše? Novica, da njihova predstavnica Paola Ramella ni bila izvoljena v kuratorij, kolektivni organ muzeja Revoltella. Na včerajšnji seji so namreč volili sedemčlanski odbor, v katerem so mesto dobili Manuela Declich, Luigi Pitacco, Giorgio Bonivento, Massimo Premuda, Corrado Pagliaro, Walter Chiereghin in Marianna Accerboni. Brez stolčka je ostala edina kandidatka Bratov Italije.

Prav nihče od prisotnih mestnih svetnikov si pred sejo ni predstavljal, da bo tako formalen predlog sklepa povzročil takšen kaos in oživel fajdo v desni sredini. Da bi bila mera polna, so v nadaljevanju seje poskrbeli še mestni svetniki levosredinske opozicije, ki so pred obravnavo predloga sklepa o vzpostavljanju plinske infrastrukture na območjih, kjer je še ni, zapustili dvorano. Seja mestnega sveta je zaradi nesklepčnosti odpadla. Navzočih je bilo le 16 od 40 svetnikov.

Seja, ki se je zdela, da bo minila v konstruktivnem vzdušju, kateremu smo mu bili priča med sprejemanjem najpomembnejšega mestnega finančnega dokumenta, se je spreobrnila v pravi show, v katerem je najprej živce izgubil Francesco Russo (Punto Franco), ki je na začetku seje vprašal, zakaj se župan Roberto Dipiazza ne udeležuje zasedanj. Generalni direktor Fabio Lorenzut je vprašanje zavrnil, češ da ni formulirano pravilno. Russo je Lorenzutu odvrnil z vprašanjem: »Pa kje ste se vi vendar šolali?« Vnela se je vroča diskusija, ki se je končala z Russovim opravičilom, ki ga je generalni direktor zavrnil.