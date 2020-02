Devet obdolžencev zaradi goljufij z javnimi prispevki

Od javnih uprav naj bi s predložitvijo lažnih projektov in dokumentacije prejeli za več sto tisoč evrov finančnih prispevkov ter tako oškodovali davkoplačevalce. Podjetniške pobude, katerim je bil denar namenjen, se namreč niso uresničile. S ponedeljkovim predobravnavnim narokom na tržaškem sodišču se je dejansko začel postopek zoper deveterico obdolžencev, ki naj bi bili tako ali drugače vpleteni v afero. Ta je izbruhnila poleti lani, ko se je razširila novica o preiskavi v zvezi z dveletnim sistematičnim zlorabljanjem javnih sredstev, ki naj bi v skupnem seštevku znašala osemsto tisoč evrov.

Kot oškodovane stranke so med poldrugo uro trajajočim narokom nastopile Dežela FJK, Občina Trst, Občina Gorica in Avtonomna pokrajina Bocen, ki so sodniku Guidu Patriarchiju predstavile svoje ugovore. Javne uprave, ki so vsaj del prispevkov zamrznile, bodo zahtevale poravnavo škode na njihovem ugledu.

Poleti so bili v središču pozornosti štirje osumljenci, v postopku pa jih je zdaj devet. Dolžijo jih goljufije v oteževalnih okoliščinah, nekatere med njimi pa tudi združevanja v hudodelske namene. Prvo ime na seznamu je 34-letna Goričanka Silvia Ussai, ki je bila na obravnavi poleg kopice odvetnikov med redkimi navzočimi obdolženci.