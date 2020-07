Devet organizacij za trajnostno mobilnost

Mobilnost se bo po epidemiji koronavirusa spremenila. Devet tržaških organizacij se je zato odločilo, da bodo aktivno sodelovale pri razvoju trajnostne mobilnosti v Trstu. Tržaške organizacije, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, so Tryeste, FIAB, UISP, Legambiente, Fridays For Future, Bora.La, Zeno, Link in Spiz e Cammina Trieste. V ta namen so se sestale s predstavniki tržaške občine.

Sredi maja so omenjene organizacije objavile raziskavo, v kateri so predstavile zaskrbljujoče podatke iz Wuhana, kjer je najprej izbruhnil koronavirus. Po epidemiji je tam uporaba avtomobilov s strani zasebnikov zrasla s 34 na 66 odstotkov, medtem ko se je uporaba javnega prevoza zmanjšala: s 56 je padla 24 odstotkov. Predstavniki organizacij so na drugem sestanku predstavili 654 predlogov občanov.

