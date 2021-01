Tržaški policisti so s pomočjo patrulje karabinjerjev na silvestrski popoldan oglobili deveterico, ki je popivala v baru v Ul. Giulia za spuščenim rolojem in tako kršila ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tudi lastnika lokala je doletela kazen, poleg te pa so policisti odredili še štiridnevno zaprtje lokala.