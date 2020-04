Devin - Nabrežina: akcija za družine v stiski

Številne so družine tudi v naši deželi, ki so se zaradi nastalih izrednih razmer vezanih na epidemijo koronavirusa znašle v stiski. Tako kot je to storila leta 2016 že njena predhodnica, je tudi sedanja devinsko-nabrežinska občinska uprava pristopila k solidarnostni akciji Spesa SOSpesa na pobudo deželne komisije za enake možnosti. Namen akcije je najbrž marsikomu že znan – stranka v trgovini pri blagajni odstopi nekatere osnovne življenjske potrebščine, ki jih je pravkar kupila in ki bodo namenjene družinam v stiski (tistim, na primer, z enim samim roditeljem, z obolelimi otroki in podobno).

Devinsko-nabrežinska svetnica Annalisa D’Errico, ki je na občini pristojna za socialna vprašanja, je pojasnila, da bosta zbrane potrebščine in živila prevzemali občinski socialna služba in civilna zaščita ter jih razdeljevali tako gospodinjstvom, ki so uveljavila pravico do bonov za nakup živil, kot tistim posameznikom, za katere so občinske socialne službe skrbele že pred tem.

Da gre za pomembno solidarnostno akcijo za zadovoljevanje potreb, ki so nastale po razglasitvi izrednih razmer, še zlasti potreb žensk in otrok, na katere javnost prepogosto pozablja, je dodala Paola Carboni, članica deželne komisije za enake možnosti in hkrati prebivalka Občine Devin-Nabrežina. Občane in trgovce je k sodelovanju pri solidarnostni nabirki pozvala tudi županja Daniela Pallotta, ki je opozorila, da se bodo zaradi izrednih razmer na zdravstvenem področju v kratkem pojavile težave tudi na socialnem področju, ki bodo močno obremenjevale družine, zato je treba poiskati vse možne rešitve za blažitev stiske. K akciji je pristopila gospa Daniela Cola Bossi, ki je že začela solidarnostno nabirko v svojih trgovinah Conad; trgovci se lahko pridružijo po telefonu (0402017389).