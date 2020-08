Devin - Nabrežina: izredni prispevki za športne dogodke

Devinsko-nabrežinski občinski odbor je sprejel sklep o novi porazdelitvi sredstev iz sklada za izredne prispevke za izpeljavo športnih dogodkov, ki jih prirejajo krajevna športna društva v letu 2020. Prispevke so porazdelili na podlagi novih kriterijev, po katerih se nagrajujejo tista društva, ki poleg športne in kulturne dejavnosti prirejajo dogodke v prid krajevnemu prebivalstvu, kar pozitivno vpliva na celotno skupnost, je v sporočilu opozoril odbornik za šport in turizem Massimo Romita. Županja Daniela Pallotta pa je opozorila, da so zaradi varnostnih določil za zajezitev pandemije virusa covid-19 več dogodkov odpovedali oz. preložili, vsekakor je treba dejavnost društev nagraditi. Zahvala je še bolj občutena v tem trenutku zaradi spoštovanja zapletenih določil, kar prinaša večje stroške in težave, je zapisala Pallotta.

Drugače je bil skupen znesek na voljo 10.000 evrov, prispevki pa so šli osmim društvom: AŠD Sistiana Sesljan je prejelo 1660 evrov za 15. turnir mladinskega nogometa, ASD Pietas Julia 1510 evrov za regato optimistov za 35. pokal Alex Moccia, pomorsko društvo Laguna 1400 evrov za 26. regato Devin-Izola, pomorsko društvo Duino 45 Nord 1295 evrov za 8. memorial Alfredo Tinunin, Jadralni klub Čupa 1200 evrov za 29. nočno regato Sesljan-Piran-Izola, Polisportiva San Marco 1115 evrov za 10. mladinski teniški turnir, društvo ASD Diporto Nautico Sistiana 1080 evrov za pomorski teden v Sesljanu in društvo ASD Sistiana 89 740 evrov za projekt Vela-Scuola.