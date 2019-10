Devin - Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo: tako je naslov novemu žepnemu vodniku po naravnih in zgodovinskih znamenitostih ter legendah ozemlja devinsko-nabrežinske občine. Vodnik, ki so ga včeraj dopoldne predstavili na sedežu združenja trgovcev Confcommercio, je izdala Občina Devin - Nabrežina s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine in v sodelovanju z deželnim zavodom za turizem Turismo FVG. V publikaciji je občinsko ozemlje razdeljeno na štiri območja oz. zemljevide, kjer se ponuja obisk številnih poti oz. pešpoti ter naravnih in kulturnih znamenitosti (kot npr. Rilkejeve in Žajbljeve pešpoti, Učne poti Nabrežina, Parka Šk’ljunka, Devinskega gradu, izvira Timave, Mitreja, Pejce v Lazcu idr.). Poleg tega vodnik prinaša informacije o legendah na Krasu, pešpoti Alpe Adria Trail ter projektih, ki jih občinska uprava vodi s ciljem ovrednotiti ozemlje ter njegove naravne in kulturne znamenitosti, kulinariko ter možnosti koriščenja športnih in prostočasnih dejavnosti. Na koncu ponuja tudi seznam krajevnih vinarjev, kmetij in turističnih kmetij, gostinskih obratov, osmic, hotelov, navtičnih klubov in kopališč ter koristne informacije.

Vodnik Devin - Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo so izdali v štirih jezikovnih različicah - italijanski, slovenski, angleški in nemški - in bo interesentom brezplačno na voljo. Ponujali ga bodo tudi obiskovalcem letošnje 51. Barcolane, kjer ga bodo predstavili 9. oktobra ob 17. uri v naselju Barcolana Village v šotoru, ki si ga delita Občina Devin - Nabrežina in Slovensko deželno gospodarsko združenje.