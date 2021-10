Devin - Nabrežina mesto vina 2022

Navdušeni vzkliki in kozarci kvišku – kajpak polni vina – so v petek zvečer v Ribiškem naselju pospremili novico, da je bila devinsko-nabrežinska občina uradno razglašena za Mesto vina 2022 (Città del Vino). Kandidaturo je vložila 29. septembra letos, ocenjevalna komisija Vsedržavnega združenja mest vina pa je včeraj sporočila, da je dvoboj z Menfijem na Siciliji pripadel kraški tekmici.Zmaga je dokaz, da je v slogi moč, poudarjajo pri devinsko-nabrežinski občinski upravi, ki je že drugo leto zapored naskakovala ta naziv. Zmaga je skupinska, saj ima kandidatura deželni pridih – podprla so jo namreč mesta vina iz dežele FJK in sosednje občine ter ustanove. Občina je tudi tokrat kandidaturo podprla z obsežnim programom, 33 vinsko-turističnih, kulturnih, okoljskih, družbeno-ekonomskih in izobraževalnih dogodkov, ki bodo potekali na deželni ravni med februarjem in decembrom 2022. Pri teh bo sodelovalo 25 občin v FJK ter 15 v Sloveniji in Hrvaški, 13 združenj Proloco, se pravi 218 javnih in zasebnih subjektov, katerim gre prišteti še sodelujoče kmetije.