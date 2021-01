Devin - Nabrežina: občina odstopa od skupnega tajništva

Po upokojitvi občinskega generalnega tajnika Santija Terranove se je Občina Devin - Nabrežina odločila, da odstopi od sporazuma za skupno upravljanje občinskega tajništva, ki ga je podpisala z občinami Trst, Milje, Dolina, Zgonik in Repentabor. Županja Daniela Pallotta je na seji tretje svetniške komisije 22. januarja letos pojasnila, da se je odločila za tak korak, ker si želi, da bi se tajnik posvečal skoraj izključno domači občini in bi bil torej več časa prisoten na sedežu. »Še vedno iščemo in ocenjujemo ustrezne kandidate. Naša občina je velika, ima 85 zaposlenih in precejšnje problematike, kar po naši oceni zahteva osebo, ki se nam bo posvečala skorajda ekskluzivno. Upamo, da jo bomo našli že februarja, čeprav je postopek na ministrstvu oz. na prefekturi, kar vem, zamuden.« Do takrat bodo računali na namestnico generalnega tajnika, občinsko tajnico Natašo Canziani.

»Med pogoji, ki smo jih postavili, je bilo znanje slovenskega jezika in vsaj štirikrat tedenska prisotnost na sedežu občine. To pa so se izkazale za utvare, saj tem značilnostim ni zadostoval nihče doslej,« je dejala županja Pallotta v odgovor na vprašanje svetnika Lorenza Celica iz Gibanja petih zvezd. Kandidat, ki govori slovensko, ni na razpolago, vendar »po statutu ni nujno, da generalni tajnik obvlada slovenski jezik, če slednjega govori njegov namestnik oz. v našem primeru namestnica – in pri nas je tako. Sprejeli bomo tako rešitev. Pomembno je, da je strokovno podkovan.« Pallotta je še dodala, da bo vsekakor glede tajnika pripravljena pomagati manjšima zgoniški in repentabrski občini, katerima bo po potrebi priskočil na pomoč.