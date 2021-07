Devin - Nabrežina spet v igri za mesto vina 2022

»Če nas boste podprli, bomo tudi letos vložili kandidaturo za naziv mesto vina 2022,« je na četrtkovem večeru na kmetiji Pipan - Klarič v Mavhinjah, kjer so predstavili deželni dogodek Calici di stelle (Čaše zvezd), napovedala devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta. Zaupanje v domače vinsko bogastvo, ki ga idealno nadgrajuje še cela vrsta gastronomskih in kulturnih odličnosti, je devinsko-nabrežinsko upravo spodbudilo v spet nov poskus, o katerem se bo nekje novembra izrekla ocenjevalna komisija Vsedržavnega združenja mest vina (Associazione Nazionale Città del Vino).

Lani, naj spomnimo, se je devinsko-nabrežinska občina uvrstila na prestižno drugo mesto, takoj za slovitim Barolom. Adut, na katerega je zaigrala lani, ostaja tudi letos isti – to je širši, deželni pridih, ki ga kandidaturi dajejo številne podpore deželnih mest vina in sosednjih občin, društev, združenj in ustanov. Kandidatura je bila in bo namreč izraz mreženja in sodelovanja, ki je nedvomno odskočna deska za promocijo vina in širšega ozemlja.

Na kmetiji Pipan - Klarič so se zbrali številni župani z vseh koncev dežele FJK, ki bodo med 31. julijem in 13. avgustom gostili večer v znamenju odličnih vin. Prireditev bo letos rekordna, saj zaobjema kar dvaindvajset večerov na dvajsetih različnih lokacijah oz. v deželnih mestih vina. Vinska prireditev bo v naših koncih zaživela 6. in 7. avgusta, in sicer nad morjem v prostorih Infopointa združenja Promoturismo FVG v Sesljanu (na začetku Rilkejeve pešpoti), kjer bodo udeleženci ob glasbenem presenečenju lahko okusili najboljše domače vinske poslastice v kombinaciji s kulinaričnimi specialitetami.

Celoten program prireditve Calici di stelle je na voljo tukaj.