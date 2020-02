Devinski grad »odpotoval« na jug Italije

»Načrt za jug je projekt za celo Italijo,« se glasi slogan na promocijskem gradivu za program razvoja za italijanski jug z naslovom Sud2030. Za sloganom pa ... Pancanski zaliv oz. pogled na morje z Devinskega gradu.

Že nekaj ur po objavi gradiva so ministra Giuseppeja Provenzana opozorili na neposrečeno izbiro fotografije. Odzval se je s tvitom, v katerem je spodrsljaj skušal omiliti s pojasnilom, da to ni projekt samo za razvoj juga države, pač pa celotne države. »Ko bi le prebrali prosojnice,« je sklenil in dodal smeška, ki se smeje do solz.