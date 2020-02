Devinsko-nabrežinska občina si prizadeva, da bi bila vse bolj »zelena«, se pravi okolju prijazna. V dobi neobvladljivih podnebnih sprememb, si uprava prizadeva, da bi s sprejemanjem določenih ukrepov uvajala varčevanje z energijo, trajnostni razvoj in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Na včerajšnjem zasedanju druge devinsko-nabrežinske svetniške komisije, ki je pristojna za okolje, je beseda tekla o predlogu odbornika za okolje Massima Romite za pristop Občine Devin - Nabrežina h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo – EUROPA na področju varstva okolja, zmanjšanja onesnažujočih emisij in prilagajanja podnebnim spremembam. Dejansko bi šlo za neko nadgradnjo načrta za trajnostno energijo (PAES oz.SEAP) iz leta 2014, ki je določal smernice za dosego 20-odstotnega zmanjšanja emisij CO2, 20-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti ter 20-odstotnega pridobivanja energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Občina bi v tej luči pristopila k projektu PAESC oz. SECAP, v sklopu katerega bi do leta 2030 poskusili uresničiti 40-odstotno znižanje emisij CO2 na občinskem ozemlju.

