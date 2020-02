Devinsko-nabrežinska priporočila za boljše povezave

Želje in priporočila glede krajevnega javnega prevoza, ki jih je devinsko-nabrežinska uprava deželni vladi nakazala že na decembrskem srečanju, je sedaj prelila še na papir in nekoliko dopolnila. S prvim majem bo namreč javni prevoz upravljala enotna deželna družba za Furlanijo - Julijsko krajino TPL FVG, ki si prizadeva, da bi izboljšala krajevni potniški promet in občanom omogočila več storitev; marsikaj pa je seveda še nedorečenega, tako da si upravitelji prizadevajo, da bi s težavami prišli na dan preden bi bilo prepozno. Devinsko-nabrežinska uprava je na Centralno direkcijo za infrastrukturo in prostor naslovila pismo, v katerem našteva potrebe na občinskem območju, ki jih kot rdeča nit druži zmanjšanje prometa in izboljšanje kakovosti zraka, zlasti v poletnih mesecih. Med željami, ki sta jih nakazala županja Daniela Pallotta in odbornik za promet Massimo Romita, je umik končne avtobusne postaje z nabrežinskega trga, ki čaka na obnovo. V pričakovanju na celosten projekt ureditve Obalne ceste, bo treba poskrbeti za več avtobusnih postaj linije 51 vzdolž pomembne prometne arterije, ki povezuje Trst s Sesljanom. Uprava seveda ni pozabila na svoje vasi, ki potrebujejo nekaj več avtobusnih povezav, zlasti Slivno, da o Medjevasi, ki je kar zadeva javnih prevozov povsem odrezana od sveta, ne govorimo ...