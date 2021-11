Devinsko-nabrežinske koalicijske zdrahe

Dogajanje znotraj devinsko-nabrežinske občinske koalicije lahko samo šest mesecev pred upravnimi volitvami močno načne njeno enotnost oz. slabi medčloveški odnosi znajo prizadeti samo vodenje občine. Kako na nastalo neljubo situacijo, na trenja med svetniki skupine Alleanza Nazionale in županjo Danielo Pallotta oz. člani stranke Forza Duino Aurisina, gleda Slovenec, podžupan in odbornik za davke Walter Pertot, ki v devinsko-nabrežinskem občinskem odboru zastopa občansko listo Ret?

»Kot občanska lista Ret menimo, da bi morali tisti, ki so direktno soudeleženi v sporu čim prej rešiti zdrahe med sabo. Ni najbolj primerno, da se te zgodbe pojavljajo v medijih, bolje bi bilo, ko bi se stvari skušalo rešiti najprej na štiri oči, se pravi interno,« je ugotavljal sogovornik in potrdil, da sam se v to ne bi poglabljal. »Nisem politik, pač pa tehnik izposojen politiki in na to gledam bolj pragmatično – raje bi se posvetil stvarem, ki jih ljudje pričakujejo od nas, na nabrežinski trg ali videokamere na primer,« je dodal in namignil, da bo treba čim prej zaključiti tudi dela, ki so se začela, saj ima koalicija za to na voljo še tri mesece časa.

Oglasil se je tudi svetnik iz vrst opozicije Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme), ki je ocenil, da je očitno, »da politično-upravna večina županje Daniele Pallotta poka po šivih zaradi nesoglasij, ki so zorela že dalj časa, svoj epilog pa dosegla slab semester pred naravnim iztekom mandata.« Sam meni, da je potreben nov, alternativen upravni načrt, ki naj že izhodiščno preseže tradicionalne politično-strankarske klišeje in delitve iz preteklosti. »Potrebujemo novo upravno ekipo, ki bi izoblikovala konkreten in uresničljiv načrt, ki naj bo risan na osnovnih potrebah in pričakovanjih vsake naše vasi, od Štivana do Trnovce.