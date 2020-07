Devinsko počivališče dobiva nov obraz

Avtocestnemu počivališču pri Devinu – v smeri proti Trstu – se obeta korenita obnova. Poslopje, kjer se številni vozniki radi ustavijo za odmor ob kavici, sendviču ali drugi pijači, bodo porušili in ponovno zgradili.

Dela so se začela v teh dneh in se bodo po napovedih predvidoma nadaljevala vse do 16. junija 2021. Dejavnost počivališča pa se ne bo prekinila, saj so na parkirišču za tovornjake začasno postavili montažno zgradbo. Vozniki vozil, težjih od treh ton in pol pa ravno zaradi tega ne bodo smeli tu parkirati. Privozili se bodo lahko le do bencinske črpalke in nato odpeljali dalje. Počivališče pri Devinu predstavlja pomembno strateško točko zlasti v poletnih mesecih, ko se številni turisti tod mimo peljejo do bližnje Istre oziroma Hrvaške.