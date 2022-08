Dežela podprla muzej na prostem

Ne za štirimi stenami, temveč na prostem, med nabrežinskimi kamnolomi in kraško pečino, od koder se odpira očarljiv razgled na Tržaški zaliv. Ob finančni pomoči Dežele Furlanije - Julijske krajine in Občine Devin - Nabrežina ter neutrudnem delu društva CasaCave, bo v Nabrežini zrasel pravi razpršeni muzej na odprtem.

Novico, da bo Dežela projekt financirala, je včeraj sporočil občinski svetnik in nekdanji podžupan Massimo Romita, ki je s svojimi sodelavci v prejšnji občinski upravi tudi poskrbel za zagon projekta, vrednega 60.620 evrov. Občina je vanj začetno vložila 20.000 evrov, preostanek je prispevala Dežela.

Muzej bo obiskovalca popeljal po okolici Nabrežine, med točkami, ki so zanimive z naravoslovnega, zgodovinskega in etnografskega vidika. Kot je razložila vodička in ena od avtoric projekta Sara Famiani, bo pot, ki se bo vila med kamnolomi, razglednimi točkami in nabrežinskimi stenami, opremljena z večjezičnimi informativnimi tablami ter QR kodami, preko katerih bo mogoče dostopati do multimedijskih vsebin. Na voljo pa bo tudi drugo informativno gradivo.»Želimo, da bi bil razpršeni muzej dostopen čisto vsem. Do njega bodo lahko dostopali tako športniki kot družine z otroki,« je dejala vodička in dodala, da se projekt umešča v širši slovensko-italijanski projekt Geoparka Krasa.

Zaslugo za vodenje priprav prijave na deželni razpis ima predvsem društvo CasaCave. Njegova predsednica Fabiola Faidiga je dejala, da so pri zamisli izhajali iz izkušenj, ki so jih pridobili s prirejanjem dogodkov Energije krajev in Karsiart. V sklopu le-teh so vzpostavili sodelovanje z nabrežinskimi kamnoseki in priredili vodene oglede njihovih delavnic ter kamnolomov. »Želimo si vzpostaviti dialog in sodelovanje med različnimi skupnostmi, ki poseljujejo naše kraje,« je dejala Faidiga, ki v projektu vidi velik povezovalni potencial. Seveda pa bo namen muzeja na odprtem tudi privabljanje obiskovalcev v devinsko-nabrežinsko občino, česar se snovalci projekta še posebej veselijo.

Zadovoljstvo nad novico o financiranju projekta so izrazili tudi v občinski upravi. Odbornica za kulturo in turizem Marjanka Ban je izpostavila njegov trajnostni vidik. Prvotni namen muzeja na prostem je namreč vlaganje v zeleni in počasni turizem ter obiskovalcem omogočiti, da se v naravi seznanjajo s kulturno-zgodovinskimi zanimivostmi kraja. Poleg tega je dejala, da bo občina še naprej sodelovala z društvom Casa Cave in nadaljevala z delom na projektu, ki ga je začrtala prejšnja občinska uprava.